Van'ın ilk kez çığ haritası çıkarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) ve Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamında Van'da ilk kez çığ bölgelerinin haritalandırılma çalışması başlatıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 22 ay önce yaşanan, 11'i asker 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketi akıllarda tazeliğini korurken, AFAD tarafından can alıcı felaketlerin bir daha yaşanmaması için çalışmalar başlatıldı. 2021 yılının 'afet eğitim yılı' ilan edilmesi ile birlikte bölgede görev yapan koruculara afet eğitimi veren AFAD ekipleri, meydana gelebilecek çığ felaketine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede ilk defa projelendirilen dijital çığ haritası üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD Van İl Müdürlüğü, kış aylarında meydana gelecek çığlarda can kaybı yaşanmamasının önüne geçmeyi hedefliyor.

"Güvenlik korucuları hem koruyacak hem de hayat kurtaracak"

2020 yılında çığ felaketleri nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Yaşanan çığ felaketlerinin ardından 2021 yılında göreve başlamam akabinde özellikle köy korucularımızla alakalı bir proje yaptık. 4 ilçemizde, çığ açısından tehlikeli olan bölgelerde toplam 200 güvenlik korucumuzu, malzemeleri de olacak şekilde eğittik. 4 ilçemizde 50'şer kişilik güvenlik korucusu ekibimiz göreve hazır. Korucularımıza yönelik güncelleme eğitimlerimiz ocak ayında tekrar başlayacak. Bu projemiz bölgesel bir nitelik kazandı. Bitlis ilimizde 100 güvenlik korucumuzu geçtiğimiz yıl içinde eğittik, önümüzdeki günlerde Hakkari, Muş ve Bitlis bölgelerinde de yine aynı şekilde eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.

"Çığın akma alanlarını harita üzerinde belirledik"

Çığın akma alanlarını harita üzerinde belirlediklerini ve buna yönelik saha personellerine gerekli eğitimin verildiğini ifade eden Körpeş, "AFAD Başkanlığımız bünyesinde teknolojik altyapı kullanarak, ARAS sistemi dediğimiz Afet Risk Azaltama Sistemi üzerinden bir haritalandırma çalışması yaptık. Bugüne kadar yapılan haritalarda, genellikle dağlarda, çığ açısından tehlikeli olan bölgelerde, karın birikme alanları gösterilir. Biz özellikle çığın akma alanlarını harita üzerinde belirleyerek, geçiş hatlarında çığ açısından ne kadar tehlikeli alan olup olmadığını harita üzerinden göstermeye gayret ettik. Bu projemiz devam ediyor. İki ilçemizin proje çalışmasında sona geldik, ancak amacımız tüm ilçelerimizde bu çalışmayı tamamlayarak genel bir harita oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Van genelinde 4 bin 600 çığ patikası tespit etmiş durumdayız"

Van'da 4 bin 600 çığ patikası tespit ettiklerini kaydeden Körpeş, "Özellikle sahada çalışan karayolları ve kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere toplamda 3 bin personele çığ farkındalık eğitimi verildi. Mecburiyet halinde, çığ rotalarında ne şekilde geçilebileceğini, grup halinde geçilmemesi gerektiğini ve çığ haritasındaki davranış şekilleriyle alakalı eğitimlerimizi verdik ve bu eğitimlerimiz devam edecek. Van genelinde yaptığımız modelleme üzerinden yaklaşık 4 bin 600 çığ patikası tespit etmiş durumdayız ve bunların tamamını da dijital bir ortamda haritaya aktaracağız" şeklinde konuştu.