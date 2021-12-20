Turistik Doğu Ekspresi, ilk misafirlerini ağırladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'nin "masalsı yolculuğu" ilk seferde yoğun ilgi gördü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 15 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle uğurlandı. İlk seferini tamamlayan trenle seyahat eden yolcular, izlenimlerini AA muhabirine aktardı.

Rizeli 69 yaşındaki Gülser Kuleli, birkaç ay önce seferlerin yeniden başlayacağını duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Rize'den 40 kişilik ekiple tur şirketi aracılığıyla katıldık. İlk kez bindiğim yataklı tren çok rahat. Eskiler hep anlatırdı, ben çok sevdim." diye konuştu.

Trendeki ortamın ve yemeklerin çok güzel ve temiz olduğunu dile getiren Kuleli, "Hiç kanyon görmemiştim. Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Herkese tavsiye ederim. Bu tür bir gezi, yaşlılar için çok rahat. Oturarak, sohbet ederek gezimize devam ediyoruz. Orta yaş üzeri çok rahat eder. Gençler şarkı söylüyor, biz dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tülay Aksu da 45 yıl önce yataklı trenle yolculuk yaptığını ancak arkadaşlarıyla yaptığı bu tren yolculuğunun çok daha eğlenceli geçtiğini belirterek, trendeki yemekleri beğendiklerini söyledi.

"Nostaljik anlar yaşadım"

İlk sefere 14 kişilik arkadaş grubuyla katıldıklarını aktaran 56 yaşındaki Müslüm Katırcı, seferlerin yeniden başlayacağını duyunca hemen organize olduklarını kaydetti.

Katırcı, en son çocukluğunda seyahat ettiği kara trenle özdeşleştirdiği Turistik Doğu Ekspresi'nde nostaljik anlar yaşadığını, yolculuğun çok keyifli geçtiğini belirterek, bir dahaki sefere eşleri ve çocuklarıyla katılmak istediklerini ifade etti.

"Kimse çekinmesin, çıksın yola"

Samsun'dan katılan Zeynep Kasaplı da eltisiyle yılbaşı öncesinde Turistik Doğu Ekspresi ile farklı bir deneyim yaşamak istediklerini, bu ilk sefere katılmanın kendileri için çok özel olduğunu dile getirdi.

Çok keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Kasaplı, "Herhalde biz burada yaşayabiliriz. Çok rahat ettik. Hazırlıklarımızı yaptık, her şeyimizi yanımızda getirmiştik. Çorbamızı, yemeğimizi pişirdik hatta kahvaltıda kuymağımızı bile yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Gül Kasaplı da Muğla Marmaris'ten katıldığını, eltisi Zeynep Kasaplı ile Ankara'da buluşarak trene bindiklerini belirtti. Odanın ilk başta küçük gözüktüğünü ama içine yerleşince aslında kendilerine yettiğini fark ettiklerini aktaran Kasaplı, şöyle konuştu:

"O yüzden trenden duraklarda inmek bile istemedik. Dönüşü de trenle yapacağız. Bu kadar eğlenceli bir tatil olacağını hiç düşünmemiştim. Eşyaları getirirken emek veriyorsunuz, emeğe değer mi diye düşünüyorsunuz ama inanın 10 kat fazlasına değiyor. Tekrar gelmeyi çok istiyoruz ama eşlerimizi ikna etmemiz lazım."

Kasaplı, Marmaris'te kendi işini yaptığını, trende de internet üzerinden çalışmaya devam ettiğini ifade ederek, "Hem çalıştım hem tatil yaptım hem de eltimle çok güzel vakit geçirdim. Çok güzel manzara fotoğrafları çektik. Her şeyden önemlisi iki bayanın bir vagonda bu kadar rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi çok güzeldi. Kimse çekinmesin, bizden feyz alarak çıksın yola." dedi.

"Yeni evli çift olarak katıldık"

Büşra Girgin de eşinin kendisine hediye olarak bilet aldığını duyunca çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 3 yıldır bu yolculuğa katılmak istiyordum. Kısmet 21 ay sonra yeniden başlayan ilk sefereymiş. Yeni evli çift olarak katıldık, çok mutluyuz." diye konuştu.

Bu güzel atmosferi yaşamalarını herkese tavsiye eden Girgin, çok rahat geçen yolculuk esnasında hem kitabını okuyabildiğini hem de Denizli'deki mağazalarının işlerini internet üzerinden yürüttüklerini anlattı.

Veysel Girgin de çok memnun kaldıklarını, trenin güzergahındaki güzelliklerin herkes tarafından görülmesi gerektiğini belirterek, "Tren çok rahat, manzara güzel. Nasıl olur diye, yolculuğa başlarken tedirgindik ama boşuna tedirgin olmuşuz. Tren çok rahat." dedi.

Bu gezinin kendileri için ikinci balayı olduğunu söyleyen Girgin, arkadaşlarıyla tekrar katılmak istediklerini kaydetti.

İki trenin fiyat farkı

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, ilk seferine 15 Mayıs 1949'da başlayan Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletiliyor.

1300 kilometrelik parkuru yaklaşık 25 saatte kateden tren, yolculuk sırasında 53 istasyonda duruyor. Örtülü kuşetli ve pulman vagonlardan oluşan Doğu Ekspresi'nde, pulman vagonlarda bilet fiyatı kişi başı 68 lira, örtülü kuşetli vagonda ise kişi başı 93 liradan satılırken, çocuk, genç, öğretmen gibi indirimler de uygulanıyor.

Amaç iç turizmin artırılması

Söz konusu seyahat rotasına yoğun talep üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'nin yanı sıra "Turistik Doğu Ekspresi" 29 Mayıs 2019'da seferlere başladı.

Turistik Doğu Ekspresi iki kişilik yataklı kompartımanlardan oluşurken kişi başına tek yön bilet fiyatı 650 lira. İki kişilik kompartımanda tek kişi seyahat edilmek istenirse 1300 lira ödenmesi gerekiyor. Gidiş-dönüş alımlarında dönüş bileti üzerinden yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Ankara'dan Kars'a uzanan 1300 kilometrelik parkurun yaklaşık 31,5 saatte tamamlandığı Turistik Doğu Ekspresi ile konuklara gezi ve manzara şöleni sunuluyor.

Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek

İç turizmin artırılması amacıyla hayata geçirilen tren, Ankara'dan çarşamba ve cuma günleri saat 15.55'te, Kars'tan cuma ve pazar günleri 22.35'te hareket ediyor.

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 3 saat 25 dakika, İliç'te 3 saat 20 dakika ve Erzurum'da 3 saat 25 dakika duran turistik tren, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de 2 saat 43 dakika ve Sivas'ta 2 saat 9 dakika mola veriyor.

Erzincan'daki molada yolcular, Terzibaba'nın türbesini, Taşçı Hamamı, Erzincan Kalesi ve Saat Kulesi'ni ziyaret edebiliyor.

Yolcular, yerel lezzetlerden kete ve Erzincan çorbasını, yağda kızartılan pestilin üzerine ceviz dökülerek sunulan pestil kavurmasını, nohut, fasulye, bulgur, ayran, nane ve tereyağıyla hazırlanan gendime çorbasını tatma imkanına sahip olurken, hediyelik olarak tava leblebi, tulum peyniri, kavrulmuş buğday ve Osmanlı döneminde kurulmuş tuz ocaklarından 100 metre derinlikten çıkarılan Kemah tuzu alabiliyor.

Turistik trenin İliç'teki molasında, Bağıştaş Köprüsü'nü, Kemaliye Karanlık Kanyonu'nu, Kemaliye evlerini görme fırsatı bulunuyor. Yolcular isterlerse yamaç paraşütü, rafting, at safari gibi doğa sporları da yapabiliyor.

Geziye "cağ kebabı" molası

Trenin uzun süreli mola verdiği üçüncü istasyon Erzurum'da, tabyalar, Anadolu'da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasında yer alan ve en büyüğü Emir Saltuk'a ait Üç Kümbetler, şehrin sembolü haline gelen Çifte Minareli Medrese ile Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak da kullanılan Yakutiye Medresesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Erzurum Kongresi'nin düzenlendiği bina, Atatürk'ün kentte konakladığı müze ev, görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Cağ kebabı ve kadayıf dolmasını yerinde tatma fırsatı bulan yolcular, oltu taşından tespih ve takılarla yöresel küflü peynir ve İspir fasulyesi alabiliyor.

Orta Çağ'ın en büyük ticaret merkezi

Kars'a ulaşan yolcular, Rus işgali sırasında Yusufpaşa, Ortakapı ve Cumhuriyet mahallelerinde uygulanan Baltık mimari anlayışın örneklerini görebiliyor. Binalar, yalancı sütunları, bordür kabartma taşları, uzunca bir koridor etrafına iç içe açılan oda ve salonları ve PEÇ adı verilen ısıtma sistemleriyle dikkati çekiyor.

Ünlü mutasavvıf Ebü'l Hasan Harakani'nin türbesi ve cami, Kars Müzesi, 1579 yılından kalma Taş Köprü, Kümbet Camisi şehirde görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Orta Çağ'ın en büyük ticaret merkezi olduğu düşünülen ve 2016'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Ani Arkeolojik Alanı, geçmişe yolculuk yapmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor. Fethiye Camisi yüzyıllara ve inançlara şahitliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Tandırda kaz çekmesi, tencerede şiş kebap, ekşili et, haşıl, kete, hasuda Kars'a özgü lezzetler arasında yer alıyor. Sadece Kağızman'da yetişen uzun elma, bal ve kaşar peyniri, kaz tüyü yastık yolcuların sevdiklerine götürebilecekleri hediyelikler arasında bulunuyor.

Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla yaklaşık 10 dakika süren gezinin ardından donan göl üzerinde kurulan sobada demlenen çayın keyfine varılıyor.

Gölgeleriyle ünlü Divriği Ulu Cami

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, dönüş yolunda ise Sivas-Divriği'de temelinden burcuna kadar otantik bir Türk eseri olan kaleyi, "Anadolu'nun Elhamrası" olarak anılan ve 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezebiliyor.

800 yıllık tarih

Sivas merkezde ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesinin temellerini attığı Kongre Binası, Türk süsleme sanatının en güzel örnekleri arasında yer alan ve 800 yıllık zaman dilimine şahitlik eden Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese ziyaretçilerini bekliyor.

Buruciye ve Şifahiye Medresesi, Sivas Ulu Camisi ve Arkeoloji Müzesi de görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Pehli, hıngel, Sivas köftesi, pancar sarması, madımak, Sivas mutfağının tadılması gereken lezzetleri arasında yer alıyor.

Sivas bıçağı, Sivas ağızlığı, kemik tarak, gümüş işçiliğinin örnekleri de kentten alınabilecek hediyelikler arasında bulunuyor.

Yolcularına, rotasında Türk mutfağının farklı lezzetlerini tatma, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası görme fırsatı sunan turistik tren, 1 hizmet, 1 yemekli, 11 yataklı vagondan oluşuyor ve 220 yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor.