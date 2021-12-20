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'Kurbağa adamlar' Van Gölü'nde sualtı görevlerine hazırlanıyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde "kurbağa adam" olarak görev yapan 6 polis memuru ve 2 deniz polisi, Van Gölü'nde yaşanan boğulma ve arama kurtarma faaliyetleri ile göle atılan suç delillerinin bulunmasında önemli rol üstleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 21:37
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'Kurbağa adamlar' Van Gölü'nde sualtı görevlerine hazırlanıyor

Van Gölü kıyısındaki Bitlis'te görevli dalgıç polisler, devlet büyüklerinin geçiş güzergahlarındaki dere ve menfezlerde patlayıcı kontrolü yapma, göçmen kaçaklığı, aranan kişiler ile kaçak avlanmanın önlenmesinin yanı sıra suda meydana gelebilecek kazalara anında müdahale edebilmek için gece gündüz göreve hazır bekliyor.Polisevinde yaptıkları antrenmanların yanı sıra en büyük destekçileri olan deniz polislerinin kullandığı botlarla Van Gölü'ne açılarak dalış yapan "kurbağa adamlar", görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Dere, nehir, göl ve denizlerde tüm zorluklara rağmen görev alan polisler, suyun metrelerce altından bazen ceset bazen de suç aletlerini çıkararak birçok olayın aydınlatılmasına katkı sunuyor.

Üniforma yerine dalgıç kıyafetleri giyerek bölgedeki 5 ildeki olaylara müdahale eden, zaman zaman başka bölgelerde de görev yapan "kurbağa adamlar", Van Gölü'nün buz gibi suyunda dalış eğitimlerini sürdürüyor.

"Her zaman kendimizi dinç tutuyoruz"

Polislerden Yusuf Çuhalar, AA muhabirine, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği bünyesinde bir müdür, 6 kurbağa adam ve 2 gemi adamının görev yaptığını söyledi.

Bitlis'in yanı sıra Muş, Şırnak, Batman ve Siirt illerinde de görev yaptıklarını belirten Çuhalar, şöyle konuştu:

"Suç aleti arama, boğulma olaylarına müdahale etmenin yanında, devlet büyüklerimiz bölgelerimize geldiğinde su kenarı veya akarsu kenarlarında sabotaja ihtimal vermemek ve önüne geçmek amacıyla gerek dalış gerekse su üstü bomba veya şüpheli cisim aramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sinop, Kastamonu ve Rize'de yaşanan sel felaketlerinde de görev alarak faydalı çalışmalar yaptık. Görev olmadığı zamanlarda da kendimizi geliştirmek için faaliyetlerimiz oluyor. Bazı günler koşu ve serbest yüzme, bazı günler de dalış yaparak kendimizi her zaman dinç tutuyoruz."

Ataman Faik Özcan ise günde yaklaşık 3 saat ağırlık kaldırma, fitness, serbest yüzme eğitimi yaptıklarını bazı günler de eğitim dalışları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Eğitim dalışlarının ortalama bir saat sürdüğünü dile getiren Özcan, olası olaylara anında müdahale edebilmek için malzemelerinin bakımını yaparak her an göreve hazır beklediklerini aktardı.

Yazın gölde yüzen vatandaşları da tehlikeye maruz kalmamaları için uyardıklarını belirten Özcan, "4 yıldır Van Gölü ve çevresinde görev alıyoruz. Birçok olaya müdahale ederek vatandaşımızın acısını dindirdik, çözülmemiş olayları gün ışına kavuşturduk. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı araştırmalara destek olmak amacıyla dalış gerçekleştirdik. Van Gölü'nde su altı tarihi eser kaçaklığını önlemek adına bazı dalışlara refakat etmemiz gerekiyor. Bu görevimizi de yerine getiriyoruz." diye konuştu.

"Gemi adamı" Okay Şark da bir yıldır Bitlis'te görev yaptığını bildirerek, "Görev sahamız Van Gölü'nün Bitlis sınırında kalan bölge. 2 botumuzla devlet büyüklerini koruma, denizden canlı kurtarma veya ceset çıkarma, yasak avlanma ve göçmen kaçakçılığı ve göldeki asayiş olaylarına müdahale etme görevlerini icra ediyoruz. Koruma Dairesi Başkanlığımızın talimatlarıyla çevre illerde de görev alıyoruz." dedi.

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