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Hastanede satırla dehşet saçtı

Muğla'da hastanedeki güvenlik görevlilerine satırla saldıran ve sağlık çalışanlarına hakarette bulunan Tolga İdik ile kız arkadaşı Elif Özdin gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdik tutuklanırken, Özdin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Aralık 2021 21:46
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Olay, sabah saatlerinde Dalaman Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Hastanede tedavisi süren kız arkadaşı Elif Özdin'i görmesine izin verilmediğini ileri süren Tolga İdik, yanında getirdiği satırla dehşet saçtı. Sağlık çalışanlarına hakaret eden İdik'in güvenlik görevlilerine de satırla saldırması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen gelen polis ekipleri, İdiz'e kelepçe takacağı sırada kız arkadaşı Elif Özdin ise müşahede odasından aldığı makasla çevresindekilere saldırmaya çalıştı. Olay sırasında iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdik tutuklanırken, Özdin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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