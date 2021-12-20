BES uygulamasında yeni dönem
Bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin yeni ekonomi tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) uygulamasında devlet katkısı oranının yüzde 5 artışla yüzde 25 seviyesinden yüzde 30 seviyesine çıkarıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Aralık 2021 22:58
Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin yeni ekonomi tedbirlerini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir kararı duyurdu. BES uygulamasında yeni bir döneme girildiğini açıklayan Erdoğan, devlet katkısı oranının yüzde 5 artırılacağını açıkladı. Bununla birlikte vatandaşların birikim hesaplarına eklenen yüzde 25 seviyesindeki devlet katkısı oranı yüzde 5'lik artışla birlikte yüzde 30 seviyesine yükselmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz" dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız