Kastamonu'da okuldan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilata alınan Yatılı Bölge Ortaokulundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 23:05
Tadilatta olduğu için boş olan okuldan çeşitli araç gereçlerin yanı sıra bazı mutfak malzemelerinin çalındığını fark eden okul idaresi durumu polise bildirdi.
İhbar üzerinde çalışma başlatan Taşköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, okul demirbaşına kayıtlı 75 parça malzeme ele geçirildi.
Kamyonette bulunan S.S, F.K, H.O, C.A.S. ve Ş.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S, F.K. ve H.O. tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız