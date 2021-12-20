Rusya meyve ithalatını durdurdu
Rusya gıda güvenliği ihlali gerekçesiyle bazı Türk üreticilerden yaptığı meyve ithalatını durdurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Aralık 2021 23:13
Rusya 33 Türk ve İranlı üreticiden limon, mandalina, biber, ve üzümün dahil olduğu meyvelerin ithalatını askıya aldı.
Rusya'nın tüketici sağlığından sorumlu kuruluş, şu ana kadar Türkiye'den ithal edilen 60 bin ton üzüm ve 10 bin ton narın Rusya'ya girişinin engellendiğini duyurdu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız