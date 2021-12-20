Diplomalar internete düştü. 500 TL'ye satılılıyor
Diplomalar internete düştü. 500 TL'ye satılan noter onaylı sahte üniversite diplomaları isme özel düzenleniyor.
Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 20 Aralık 2021 23:31
Diplomalar internete düştü. 500 TL'ye satılan noter onaylı sahte üniversite diplomaları isme özel düzenleniyor.
Diplomalarla; tıp, hukuk, öğretmen gibi talep edilen bölümlerden mezun olmuş gibi sahtecilik yapılmasına ortam hazırlanıyor.
Detaylar CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Sercan Sever'in haberinde.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız