'Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye olacak'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak"
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 23:50
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak" ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız