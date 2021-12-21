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Atina Türk okullarının yarısını kapattı

Yunanistan, 10 yılda 126 Türk okulunu kapattı. Atina'nın azınlık haklarını hiçe sayan kararlarını protesto için geçtiğimiz Cuma boykota gidildi. Azınlık Okulları Encümenler Birliği Başkanı Ahmet Kara, "Okulların onarımına dahi müsaade edilmiyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Aralık 2021 06:40
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Atina Türk okullarının yarısını kapattı

Yunanistan'da Batı Trakya Türklerine yönelik baskı her geçen gün artıyor. Yunan idarecilerin, Türk öğrencilerin ve öğretmenlerin cuma namazına gitmelerine engel olmak için yeni uygulamaları yürürlüğe sokma kararı sonrası, Batı Trakya Türk Okulları bir günlük boykot gerçekleştirdi.

Bu kapsamda öğrenciler okula gitmeyerek Atina'nın azınlık haklarını gasp etme girişimini protesto etti. Azınlık Okulları Encümenler Birliği (AOEB) Başkanı Ahmet Kara, yaşadıkları zorlukları Yeni Şafak'a anlattı.

Kara, Yunan hükümetlerinin, 10 sene içerisinde Müslüman Türklerin eğitim gördüğü 126 okulu kapattığını kaydetti.

CUMA NAMAZINA ENGEL

Yunan makamların cuma namazına yönelik engelleme girişimlerini "bardağı taşıran son damla" şeklinde yorumlayan Ahmet Kara, "Bizim aldığımız boykot kararı cuma namazından ziyade, eğitim alanında uzun yıllardır devam eden haksızlıklardan ötürü" dedi.

Düzelme görmedikleri takdirde eylemlerine devam edeceklerini belirten Kara, "Cuma günü için kararlaştırılan ders programına göre erken paydos yapılmaması, öğrenci ve öğretmenlerin cuma namazına gitmelerine mani olma girişimidir. Düzenlediğimiz boykota katılım yüzde yüze yakın oldu. Veliler bizi destekledi ve öğrenciler derse girmedi" ifadelerini kulandı.

KARARLAR HUKUKSUZ

Atina'nın anlaşmalara ve hukuka aykırı olarak tek taraflı karar aldığını belirten Kara, "Azınlık eğitiminin statüsü, gerek Lozan Anlaşması'nda gerekse Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan kültür protokolleri ve eğitim anlaşmaları ile belirlenmiş durumda. Dolayısıyla burada anlaşmalarla belirlenmiş konuların Atina yönetimince tek taraflı olarak değiştirilmesi mümkün değil" dedi. Kara, "10 yıl önce azınlık okul sayımız 229'ken şu anda 103 ilkokul, 2 de lisemiz var. Yunan hükümeti yeni okul açılmasına da okulların onarımına da müsaade etmiyor" dedi.

VELİLERİN AKLINI ÇELİYORLAR

Yunan öğretmenlerin sıklıkla Türk velileri manipüle etmeye çalıştığını belirten Kara, "Yunan öğretmenler Türk velilere 'Çocuğunuzun kapasitesi yüksek. Devlet okullarına (Yunan hükümetine bağlı) gitse çok iyi olur' yönlendirmesiyle akıllarını çelmeye çalışıyor" dedi.

Yunan idaresinin oyalama taktikleri ile Türk kitaplarındaki güncellemeleri geciktirdiğini belirten AOEB Başkanı, "Öğrencilerin okuduğu kitaplar güncel içeriklere sahip değil. Yunan hükümeti Türkiye'nin gönderdiği güncel kitapların içeriğini onaylamıyor. 25 yıl önce biz 1968 yılından kalan kitaplarla ders yapıyorduk. Eğitim öğretim yılı başladıktan 2 ay sonra, kitaplar öğrencilerin eline geçiyor" ifadelerini kullandı.

Muhammed Vefa Yürekli

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