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Sarıkaya'nın tokat attığı kameraman: 4 gündür sadece 3 saat uyuyabildim

Yaşanan çirkin saldırıyı anlatan Ahmet Demir, "Bu şoku atlatırım ancak en küçük bir stres anında şekeri yükselen yaşlı annem yediğim tokadı gördüğünde fenalaştı. Bu duruma her şeyden daha çok üzüldüm" dedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 07:14
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Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep'teki çekim esnasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokadın yankıları sürüyor.

İHA bünyesinde 4 yıldır muhabirlik yapan 24 yaşındaki Ahmet Demir, Türkiye'nin konuştuğu olayı şöyle anlattı:

"Biz bir gün öncesinden bütün teknik hazırlıkları yaptık. Muharrem Sarıkaya yayın öncesi bizim hazırladığımız cihaz yerine Habertürk rejisi ile şahsi cep telefonundan bağlanmak istedi. Bir süre sonra da cep telefonundan kaynaklanan sorunlar nedeniyle merkezle bağlantı problemi yaşamaya başladı. Ben yayın devam etsin diye yeniden kendi cihazımızı vermeye çalışıyordum. Bir anda nereden geldiğini anlamadığım tokat darbesi ile sarsıldım. Olayın 'yayın stresi' ile filan ilgisi yok. Sol kolu ile itse vesaire bir noktaya kadar anlarım. Sarıkaya sağ eli ile bana tokat attı. Ben hiçbir hatamız, kusurumuz olmamasına rağmen sadece yardım etmeye çalışıyordum.

O ANI HİÇ UNUTMAYACAĞIM

Aldığım darbe ile sendeledim. Yüzümü tutarak başımı önüme eğdim ve kamera arkasına geçip yayına devam ettim. Başımı saatlerce kaldıramadım. O anı hiç unutmayacağım. Fiziki olanın dışında ruhen yıkıldım. Eve gittim hiç kimse ile konuşamadım. Olayın üzerinden 4 gün geçti ve halen yemek yiyemiyorum. Bu sürede yalnızca 3 saat uyuyabildim.

'BİR DAHA ARAMA' DEDİM

Muharrem Sarıkaya yayından sonra apar topar olay yerinden ayrıldı. Gittikten 1 saat sonra telefon açıp lakayt bir biçimde 'gel konuşalım' gibi laflar etti. Ben de 'yaşınıza hürmeten ve çalıştığım kurum zarar görmesin diye size sizin tarzınızla karşılık vermedim. Ama beni arama ve daha fazla rencide etme' diyerek telefonu kapattım."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu yayında İHA muhabirine tokat attığı görüntülere her kesimden gelen tepkiler üzerine Sarıkaya ile HaberTürk yollarını ayırdı.

FATMA ŞAHİN AZARLADI

Bu arada İHA muhabiri Ahmet Demir, Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına gerekli tepkiyi vermediği gerekçesi ile ilgili eleştirilen Fatma Şahin'in yayın sonrası ekibi azarladığını aktardı. Mağdur gazeteci "Fatma Hanım bizi Belediye çalışanı sanarak 'neden işinizi doğru yapmıyorsunuz. Böyle bir duruma düşürdünüz' gibi ifadeler kullandı. Daha sonra Bölge Müdürümüz Orhan Akın olayı anlattı ve hatanın tamamının Sarıkaya kaynaklı olduğunu izah etti. Fatma Hanım bu izahtan sonra özür diledi" dedi.

ANNEM FENALAŞTI

Ahmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey yaşandı bitti. Bu şoku atlatırım ancak en küçük bir stres anında şekeri yükselen yaşlı annem yediğim tokadı gördüğünde fenalaştı. Bu duruma her şeyden daha çok üzüldüm. Zaten onun duymasını istemediğim için sineye çekmiştim. Muharrem Sarıkaya ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Dava sonucu ne olur bilemiyorum ancak onu hayatım boyunca hiçbir biçimde affetmeyeceğim."

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Hüseyin Akay'ın görevine son verildiği açıklandı. Belediye bünyesinde 7 yıldır görev yapan Akay'ın yaşanan skandala bağlı olarak görevden alındığı iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fatma Şahin son 10 gün içerisinde 3 ayrı skandal olay nedeniyle Türkiye gündemine gelmiş olmasının faturasını Basın Müdürü'ne keserek tepkileri hafifletmeye çalıştı. Daha önce çiğ köfte yoğurduğu görüntüler ve ziyaret ettiği bir ilkokulda maske takan çocuklara rağmen kendisi ve ekibinin maskesiz oluşu nedeniyle Şahin ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

KİM NE DEDİ?

  • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Gazetecilik ekip işidir ve hiçbir gazeteci, meslektaşına hakaret edemez, şiddet uygulayamaz. Şiddet hem suçtur, hem de meslek etik ilkelerine aykırıdır.
  • Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti: Genç meslektaşlarımıza örnek olması gereken Sarıkaya'nın sergilediği bu tutumu şiddetle kınıyoruz.
  • Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti: Meslektaşımızın yanındayız, kendisi ve çalıştığı kurum dava açıyor ama biz de GGC olarak adli süreç boyunca yanında olacağız.
  • Babiali Derneği: Muharrem Sarıkaya'ya meslekten men cezası en doğru hareket olacağının kanısındayız.
  • Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem: Bu ülkede kimlikli gazeteci olmak kolay, kişilikli adam olmak zordur. Kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Yılmaz BİLGEN

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