Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususların her dönem için Başkanlıkça belirlenmesine dair yeni bir düzenleme yapıldı.

Ayrıca ön başvuruların elektronik ortam üzerinden alınması öngörüldü.

Yapılan bir diğer değişiklikte ise Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adayların ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacağı ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar adayın şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacağı belirtildi.

Yönetmelik değişikliği için tıklayın.