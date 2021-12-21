18.5 milyon çalışana da vergi yok

MALİYET 37.6 MİLYAR TL

Elitaş, "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak. En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak" dedi.

ÇALIŞMA BARIŞI KORUNDU

TİSK de konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Özgür Burak Akkol, "Sürecin başından beri başta asgari ücret olmak üzere tüm çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılması konusunda çağrıda bulunduk. İşçi-işveren kesimi ile mutabık olduğumuz bu çağrımız kamu tarafından da kabul gördü. Bu düzenlemeyle, Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu şekilde hareket edilmiş, çalışma barışının devamı yönünde önemli bir adım atılmıştır" dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN