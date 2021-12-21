Ev kadınlarından öğrencisine ihracata talep arttı

Kurlardaki yükselişle birlikte e-ihracat ülke gündeminde önemli bir yer edinmeye başladı. Rekabetçi kur sayesinde bu alandaki ihracat kazançları ile iç piyasa arasında 8 kata varan farklar oluşmaya başlayınca ev kadınından öğrencisine, emeklisinden girişimcisine kadar farklı kesimler bu alana ilgi göstermeye başladı. Yoğun bir talep artışı gözlemlediklerini belirten TOBB e-Ticaret Meclis Üyesi, Ticimax e-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "2021 e-ihracat yılı oldu. Hem ciro hem adet bazında yaklaşık yüzde 50 büyüme gerçekleşti. Firmalarda ürünlerini bu yolla çok daha yüksek fiyatlara satabilecekleri konusunda önemli bir bilinç oluştu" dedi. E-ihracatın 2022'de de büyümeye devam edeceğini belirten Çiğdemli, şunlar kaydetti: "Yurt dışına en çok satılan ürünler tesettür giyim, giyim, moda ve el işçiliği ürünleri, çanta, ayakkabı, oyuncak, av-kamp malzemeleri ile kısmi olarak da gıda ürünleri oldu. Ortadoğu ülkeleri gıda alıyor Türkiye'den. Bu yılın yıldızı ise kitap."

İŞTE 5 SORUDA E-İHRACAT HANGİ ADIMLARI ATMALI?

1- E-İhracatın avantajları neler? En önemli avantajı vergi muafiyeti. Kasım 2020'de hayata geçirilen kanunla internet üzerinden yurtdışına satış yapan mikro ihracatçıya yüzde 50 vergi muafiyeti getirildi. Buna göre, hızlı kargo taşımacılığı şirketleri tarafından düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile mikro ihracat işlemlerinde gerçekleşen mal ihracatından elde edilen kazancın yüzde 50'si gelir vergisinden muaf tutuluyor.

2- Devlet destekleri neler? Amazon, Alibaba gibi global pazaryerlerinde üyelik açanların, yani bu platformlardan mikro ihracat yapanların üyelik bedellerinin yüzde 50-70 arası devlet tarafından karşılanıyor. Üyelik ücreti talep eden e-ticaret sitelerinin üyelik masraflarıyla ilgili olarak bakanlığınsağladığı destek programı sayesinde üyelik ücretini geri alabilirsiniz. Yurtdışına yönelik yapılan internet reklamlarının da yüzde 60'ına kadarını devlet ödüyor.

3- Nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Mikro ihracat yapmak için gerekli olan ETGB beyanını, etkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapıyor. Yani başvuru için yetkili kargo şirketiyle irtibat kurmak yeterli. E-Ticaret'in vitrini web sitesi olduğu için profesyonel bir web sitenizin olması çok önemli. Ticari web sitenizde firmanız ve ürünleriniz hakkında detaylı tanıtım, görsel ve iletişim bilgileriniz yer almalı.

4- Diğer ihracatçılardan neden ayrılır? KOBİ'ler için kur farkını hızla avantaja çevirmenin bir yolu mikro ihracat. Örneğin burada e-Ticaret sitenizde 100 liraya satacağınız bir elbiseyi, Amerika'da bir müşteriye 100 dolara satabilirsiniz. Devletin teşvikleri de çok fazla. Devlet birçok teşvik sunuyor.

5- Kimlere mikro ihracatçı denir? İnternet üzerinden yurtdışına yapılan bir satışta (e-ihracat), KDV hariç fatura tutarı 15 bin eurodan az ve satışa konu olan malların ağırlığı 300 kilogramdan hafifse buna mikro ihracat deniliyor.

Metin Can