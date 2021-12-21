FETÖ'ye itirafçı darbesi: 117 isim deşifre oldu
FETÖ'ye yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Ankara Emniyeti'nin, örgütün Kara Harp Okulu yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 örgüt üyesinden 15'i itirafçı oldu
2'si mahrem imam, 1'i aktif görevde olan yüzbaşı, 1'i aktif üsteğmen, 1'i ihraç subay ile 22'si KHK ile Kara Harp Okulu'ndan ilişiği kesilen eski öğrenci olan şüphelilerden 15'i itirafçı olduktan sonra 33'ü daha önce haklarında işlem yapılmayan 117 örgüt üyesini deşifre etti. Deşifre olan isimler arasında TSK'da aktif olarak görev yapan subay ve astsubayların da olduğu öğrenildi. Operasyonun genişletilmesinin planlandığı öğrenildi.
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