Enflasyon farkı alacak memur ve emekliler ek zammı bekliyor

Enflasyon karşısında ezilen 6 milyondan fazla memur ve memur emeklisi hükümetin açıklayacağı zam oranlarına çevrildi. Aynı şekilde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri de yeni yılda alacakları zam oranlarını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyon verisine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Aralıkta 3 puanlık bir TÜFE açıklanırsa 6 aylık dönemde yüzde 13.47'lik bir enflasyon olacak.

MEMURA YÜZDE 15.4

Bu yıl ağustos ayında sonuçlanan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre memur ve emeklileri maaşlarını 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci 6 ayında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3'ü aşması durumunda aradaki fark da zamma eklenecek. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 3 olması durumunda da yüzde 10.47'lik enflasyon farkı zammı kesinleşecek. Memur ve memur emeklileri buna ilave olarak alacakları yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla toplam yüzde 15.47 zam alacak. Bunlar dışında ek zam verilirse zam oranı artacak.

İşçi emeklisine %13.4

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa enflasyon oranında zam alıyor. 2021'in son 6 aylık enflasyonu açıklandığında emeklilerin zam oranı da kesinleşecek. Şimdiden yüzde 10.47'lik zam oranını garantileyen emekliler aralık ayı TÜFE oranının yüzde 3 olması durumunda 13.47'lik enflasyon oranında zam alacak. Bu emekliler enflasyon farkı adı altında ek zam alamayacak.