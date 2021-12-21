Dolar'ın sert düşüşü devam ediyor: 11,34 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yeni ekonomik tedbirleri açıklaması sonrasında dolar/TL'de günü yüzde 23 düşüşle tamamladı.

Dün gün içerisinde 18,40'a kadar çıkan ancak akşam saatlerinde yaşanan sert geri çekilmede 12,61'e kadar gerileyen dolar/TL, kapanışı 13,43'ten yaptı. Benzer grafiklerle gün içerisinde 20,80 ile rekor kıran euro/TL de 14,24'e kadar geriledikten sonra 15,16'dan günü noktaladı.

Sabah ilk saatlerinde doların sert düşüşü devam etti ve 09:16 itibariyle 11,34 TL'den işlem görüyor.

Saat 9:30 itibariyle döviz fiyatları

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 11,9800 11,9810 Avro 13,4080 13,4090 Sterlin 17,4620 17,5120 ANKARA



ABD Doları 11,9500 12,0100 Avro 13,3750 13,4550 Sterlin 17,4100 17,4700

Böylece hem dolar ve hem euro için saat 19.00 sularında görülen gün içi zirveler baz aldığında 4-5 saat içerisindeki düşüş her iki kur için de yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Dün tüm zamanların en sert düşüşlerini yaşayan dolar ve euro, bu sabah hafif yukarı yönlü de olsa sakin seyrediyor. Dolar/TL 13,50; euro/TL ise 15,50 civarında işlem görüyor.

Kurlardaki neden sert bir şekilde geriledi?

Döviz kurlarında atak devam ederken, döviz mevduatının çözülmesi ve yastık altını ekonomiye kazandırmak amacıyla sürpriz bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıkladı.