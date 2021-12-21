Samsun'da FETÖ operasyonunda eski polis memuru yakalandı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda eski polis memuru gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 09:24
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen polis memuru M.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız