Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ekonomideki son değerlendirmelerini yazdı. Acet'in, "İşçi, memur ve emeklinin zam oranları nasıl olacak?" başlıklı yazısı şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma sahası itibarıyla zaten, 7'den 70'e herkesi ilgilendiren, her haneye dokunan bir bakanlık.

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ ile ilgili soruma, Bakan Bilgin, herkesin anlayabileceği tarzda açıklık getirdi.

4 bin 250 liranın içerisinde AGİ de var. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarıda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirilebilir" dedi.

Dün, AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak. Vergi istisnası 18.5 milyon işçi ve memuru kapsayacak" şeklindeki açıklamasıyla akıllarda kalan son soru işareti de cevap bulmuş oldu.

EMEKLİLER İÇİN KADEMELİ ZAM GÜNDEMDE

Programda Çalışma Bakanı Bilgin'e, asgari ücret sonrası, diğer çalışan ve emeklilerin zam oranlarının ne olacağı sorusu soruldu.

Bilgin, "Emeklilerimiz çok önemli" dedikten sonra, "Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sonra da şöyle devam etti:

"Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak.

Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız."

Asgari ücret rakam ve oranının, özel sektörde çalışıp da daha yüksek miktarda maaş alanlar içinde pozitif bir karşılığı var.

En düşük maaş için yüzde 50 zam yapıldıktan sonra, diğer maaşların da kademeli olarak buna yakın oranlarda seyretmesi beklenir.

Bakan Bilgin'in sık sık zikrettiği işyeri içindeki 'sosyal barış' adına, işverenin asgari ücretli dışındaki çalışanların maaşlarını da asgari ücret zam oranını gözeterek artırması beklenir.

Memur ve memur emeklileri de, yüksek oranda zam beklentisi içinde olan kesimler arasında yer alıyor.

Bu rakam, memur sendikalarıyla yapılacak görüşmelerden sonra belli olacak.

Ama merak edenler için, Bakan Bilgin'in memurlarla ilgili sözlerini de aktaralım:

"Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz."