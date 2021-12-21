Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 10:33
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından 176 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personel ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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