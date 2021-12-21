TOGG yeni logosuyla ilk defa görüntülendi
Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşıldı. Paylaşımda yerli otomobilin üzerinde yeni logosunun yer aldığı görüldü.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un yeni logosu, geçtiğimiz günlerde, 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' notuyla duyurulmuştu.
Öte yandan yerli otomobil, 5-8 Ocak 2022 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.
TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak
Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.
TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.
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Togg, yeni logosuyla görücüye çıkıyor#togg pic.twitter.com/GM2eg8H4tgMemurlarNet (@memurlarnet) December 21, 2021