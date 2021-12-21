AK Parti'li Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na dolar göndermesi: Saat 11'de geliyorum
Dolar kurundaki sert düşüşün ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan bir göndermede bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Aralık 2021 11:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
Hamza Dağ, Merkez Bankası ve TÜİK'e baskın yapmakla suçlanan ve attığı tweetlerle bu durumu paylaşan Kılıçdaroğlu'na döviz büroları üzerinden gönderme yaptı.
"Saat 11'de geliyorum"
Dağ sosyal medya hesabından, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11'de geliyorum" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız