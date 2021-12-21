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Öğretmenlere yarı yıl tatilinde ilk kez uzaktan ÖBA eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağını (ÖBA) kurduklarını belirterek, bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihlerindeki 2 haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını kaydetti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Aralık 2021 11:36
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Öğretmenlere yarı yıl tatilinde ilk kez uzaktan ÖBA eğitimi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021'de düzenledikleri eğitimlere katılan öğretmen sayısının 2020 yılına göre yüzde 34 arttığını belirterek, "Son 5 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre, öğretmen başına düşen eğitim saati 2020 yılında 41,6 iken, bu rakam 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı" dedi.

'ÖBA İLK KEZ YARI YIL KULLANILACAK'

Bakan Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağını (ÖBA) kurduklarını belirterek, bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihlerindeki 2 haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını kaydetti. Özer, yeni dönemde merkezi ve uzaktan eğitimlere ilave olarak yerel ve okul bazlı eğitime de geçeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu yeni uygulama ile okul düzeyinde de mesleki gelişim faaliyeti düzenlenmesine imkan sağlıyoruz. Okullarımız almak istedikleri eğitimleri, talep gerekçelerini ve ulaşmak istedikleri sonuçları belirleyerek mesleki gelişim planlarını oluşturacaklar ve Bakanlık olarak biz de bu talebin bütçesini doğrudan okula aktaracağız. Bu uygulama ile daha gerçekçi temellere dayanan ve daha çok öğretmene ulaşan bir mesleki gelişim sistemine kavuşmuş olacağız. Bu kapsamda özellikle proje okullarımıza ağırlık vereceğiz."

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