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Akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekleniyor

EPGİS Başkanı Aktaş:Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz"- Global Enerji Derneği Başkanı Dilek:- "Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün yüzde 15'lere varacağını düşünüyorum. Adımlar piyasayı pozitif etkiledi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 11:49
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Akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekleniyor

Enerji sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını belirtti.

Açıklama öncesinde 18,3674 ile zirveden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan dolar son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gördü.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi.

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

'Dövizdeki düşüş enerji piyasasına da yansıyacak'

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomik tedbirlerin, her sektörü olduğu gibi enerji sektörünü de doğrudan etkilediğini bildirdi.

Dövizdeki düşüşün, enerji piyasasındaki fiyatlandırmalara da yansıyacağına işaret eden Dilek, "Dün atılan adımlarla akaryakıtta fiyatın düşmesi bekleniyor. Bu, enerji sektörünün reel piyasaya desteği olarak yorumlanmalı, biz öyle yorumluyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün yüzde 15'lere varacağını düşünüyorum. Adımlar piyasayı pozitif etkiledi." diye konuştu.

Dilek, son dönemde piyasadaki spekülasyonlara rağmen enerji sektörünün yeni yatırımlara odaklandığını da sözlerine ekledi.

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