Kozmetik devinden geri çağırma kararı: Kansere neden olabilir

ABD merkezli kimyevi tüketici ürünleri üreticisi Procter & Gamble (P&G) birçok şampuan ve saç kremi de dahil olmak üzere 30'dan fazla ürününün kansere neden olabileceği konusunda uyarıda bulunarak geri çağırdı.

Çağrılan ürünlerin içerisinde başta saç bakım ürünleri olmak üzere aerosol sprey ve bitkisel özlü şampuanlar da yer alırken P&G, geri çağırmadan etkilenen üretim kod numaraları da dahil olmak üzere, geri çağrılan ürünlerin tam listesini yayımladı.

P&G yaptığı açıklamada, etkilenen ürünlerin büyük olasılıkla insanları sağlık sorunlarına neden olacak kadar yüksek benzen seviyelerine maruz bırakmayacağını söyledi.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZ RAPOR ALMADIK'

Şirket, , herhangi bir olumsuz rapor almadığını ancak "çok fazla ihtiyatlı" davranarak geri çağırma kararı aldığını belirtti.

Geri çağırma bildiriminde, "Benzene maruz kalma, soluma yoluyla, ağız yoluyla ve deri yoluyla gerçekleşebilir, lösemi ve kemik iliği, kan kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanserlere ve yaşamı tehdit edebilen kan bozukluklarına neden olabilir" ifadeleri yer aldı.

P&G, perakendecilere, geri çağrılan ürünleri raflardan kaldırmaları söylediğini aktardı.

Şirket satılan ürünlerinin parasının iade edileceğini bildirirken, bildirilen ürünler dışındaki ürünlerinin kullanılmaya devam edileceğinin altını çizdi.

GEÇTİĞİMİZ AY DA GERİ ÇAĞIRMA YAPMIŞTI

Kasım ayında da P&G, bir düzineden fazla aerosol deodorant ve sprey için benzer bir geri çağırma yayınlayarak, ürünlerin aynı zamanda benzen içerebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Temmuz ayında, Johnson & Johnson (JNJ), ürünlerde düşük kanserojen seviyeleri tespit ettikten sonra bazı Neutrogena ve Aveeno güneş kremlerini geri çağırmıştı.