Bakan Karaismailoğlu, sivil hava trafiğinin 11 ayda yüzde 43 arttığını bildirdi

Karaismailoğlu, havacılık sektörüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) verilerine göre, hava trafik kontrol hizmeti verilen uçuş sayısının geçen yıl 11 aylık dönemde 626 bin 67 olduğunu, bu sayının bu yıl aynı dönemde 896 bin 521 olarak gerçekleştiğini bildiren Karaismailoğlu, sivil hava trafiğinin yüzde 43 arttığını belirtti.

Karaismailoğlu, ülkelerin ticaret, turizm, sanayi ve hizmet sektörlerinin canlılığına yönelik en önemli göstergelerden biri olan hava taşımacılığı verilerindeki artışın, Türkiye'nin potansiyeli ve dinamik yapısını açıkça ortaya koyduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda, salgının küresel çapta ülke ekonomileri üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen alınan tedbirlerin pozitif sonuçlarının hava trafik kontrol hizmeti verilen uçuş sayılarına yansıdığını da gösteriyor. Hava trafik hizmeti verilen sivil uçuşların yanında, kontrol ve koordinasyonu sağlanan askeri hava araçları, yoğun eğitim uçuşları ile İHA ve SİHA uçuşları da dikkate alındığında hava sahamızın yoğunluğu daha iyi anlaşılıyor."

Bakan Karaismailoğlu, hava sahasında kesintisiz hava trafik kontrol hizmeti sürdürüldüğünü vurguladı.

- Serbest rota uygulamasına geçiliyor

Karaismailoğlu, çevreci bir anlayışla hem karbon salımını azaltacak hem de direkt rotalarla uçuş maliyetlerini düşürecek "Serbest Rota" uygulaması için de hazırlıkların hızla devam ettiğini belirterek, "Çalışmalar kapsamında bir taraftan Hava Trafik Kontrol Merkezinde (HTKM) milli kaynaklarla geliştirilen radar simülatörler tesis edilirken, diğer taraftan EUROCONTROL Deney Merkezinde her hafta 33 hava trafik kontrolörü eğitim alıyor. 2022'de tamamlanacak bu çalışmalar sonucunda en az karbon salımı ile en kestirme uçuş rotalarına sahip daha rekabetçi bir hava sahası, hava yolu şirketlerinin kullanımına sunulacak." bilgisini verdi.

- 300 aktif radar ekranında iyileştirme yapıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin hava trafik teknik altyapı iyileştirmelerini sürdürdüğünü bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Son olarak geçtiğimiz kasım ayında ülke çapında teknik altyapı yazılım/donanım güncellemesi de başarıyla gerçekleşti. İki hafta boyunca teknik, operasyonel ve diğer destek personelimizin 7/24 süren yakın iş birliği sonucu HTKM ile birlikte İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman ATC ünitelerinde sistem güncellemeleri hayata geçirilerek hava trafik emniyetine katkı sağlandı. Sistem güncellemeleriyle ülke çapında 300 aktif radar ekranına hava trafik yönetimine destek verecek yeni fonksiyonlar kazandırıldı, aynı zamanda teknik altyapı ve iletişim ağlarımızda donanım ve yazılım iyileştirmeleri yapıldı."