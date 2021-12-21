Dolar düştü ilk indirim haberi geldi... Benzin ve motorine büyük indirim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin tedbir açıklamasının ardından dolar sert bir şekilde düşmeye başladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Aralık 2021 12:37
Doların düşüşünün ardından benzin ve motorine gelecek olan zamlar da durdurulmuştu.
Bugün de benzin ve motorine indirim haberi geldi.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere, Benzine 77 kuruş, Motorine ise 69 kuruş indirim yapılacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız