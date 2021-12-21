İstanbul Spor Master Planı açıklandı

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile birçok davetli katıldı.

İstanbul Spor Master Planı üzerinde uzun zamandan bu yana çalıştıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, "Bu planla, olimpiyatlara ev sahipliği yapma irademizi ortaya koyduk. Bu heyecanı kent adına yürekten hissediyorum. Böyle bir master planı ortaya koymazsanız bu yolculuk sağlıklı başlamaz. Türkiye'de ilk defa bir kent, spor master planı hazırlayarak seferberlik ilan ediyor." ifadelerini kullandı.

Sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmek istediklerinin altını çizen İmamoğlu, "Hedefimiz, daha başarılı sporcular yetiştirmek olacak. Çok değerli bir master planı hazırladık. Hedefimiz, İstanbul'daki herkesi sporla buluşturmak. Spor kültürünü tabana yaymak ve bir olimpizm hayalini başlatmak istiyoruz. İstanbul'un, milyonlarca insanın spor yaptığı bir kente dönüşmesini hayal ediyoruz. Projelerimizi hayata geçirmek için daha çok çalışacağız. Spor master planımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu planın, 2036 yolculuğumuzun önemli bir ayağı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yolculuğun adı, İstanbul'u spor kenti yapma yolculuğu." diyen Ekrem İmamoğlu, "12 ayrı temada çalıştaylar düzenledik. Vizyonumuzu, temel amaçlarımızı ve stratejik hedeflerimizi belirledik. Bu hedeflerimize kısa vadede 2025'te, orta vadede ise 2035'te, 2036 Olimpiyat Oyunları'ndan önce ulaşmak istiyoruz. Olimpizm seferberliğini var etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.