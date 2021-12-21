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Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı ve ihraç polis öldürüldü

Kadıköy'de yaşanan silahlı kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve ihraç polis Şahin Aslan öldürüldü, 5 kişi de yaralandı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 13:23
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İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir restoranda dün akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski bir polis hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken polisin soruşturması devam ediyor.

ZİYA BANDIRMALIOĞLU KİMDİR?

Eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu'nun adı son olarak 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında gündeme gelmişti.

Bandırmalıoğlu, Ankara JİTEM davasında Mehmet Ağar'ın da arasında bulunduğu eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT'çi Korkut Eken ile Ayhan Çarkın'ın da bulunduğu eski özel harekat polisleriyle birlikte "Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek" suçlarından yargılanıyordu.

19 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı İstinaf Mahkemesi'nde bozulmuştu, bunun üzerine dosya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı.

Eski MİT'çi Tarık Ümit'in kaçırılması ve öldürülmesi, Behçet Cantürk'ün öldürülmesi gibi eylemlerle suçlanan Ziya Bandırmalıoğlu bu dava kapsamında, 26 Ocak 2013'te tutuklanmış ve 27 Kasım 2013'te tahliye edilmişti.

1997 yılında Susurluk davası sanıkları arasında ve tutuklu olarak yargılanan Ziya Bandırmalıoğlu polislik mesleğinden ihraç edilmişti.

Ziya Bandırmalıoğlu, İstanbul 6 No'lu DGM'de görülen Susurluk davasında, aralarında İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken Ayhan Çarkın, Yaşar Öz, Haluk Kırcı ve Ayhan Akça'nın arasında bulunduğu 13 sanıklar birlikte "Halk arasında korku, endişe ve panik yaratacak şekilde, ammenin selameti aleyhine kasten adam öldürme, adam kaldırma, yağma cürümlerini işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları, teşekkül mensuplarının dağlarda, kırlarda, genel yollarda, meskün yerlerde silahlı olarak dolaştıkları" gerekçesiyle 12 Şubat 2001'de 4'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Susurluk davasında verilen cezalar, 15 Ocak 2002'de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti.

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