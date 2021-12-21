Denizbank Genel Müdürü Ateş: Hazine bu yükü kaldırabilir

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün duyurulan ve bugün detayları açıklanacak olan dövize endeksli mevduat ürünü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Habertürk'e konuşan Ateş, ''Düşüncem 3-6-12 aylar gibi vadelerde vatandaş parasını belli bir faizden, ister kamu ister özel hangi bankaya yatırırsa yatırsın vade sonunda arada bir fark olursa, ana para artı faizin üzerinde bir kur artışı olursa bu Hazine tarafından karşılanıyor'' dedi.

Dövize endeksli mevduat konusunda bankalarla paylaşıldığı ve teyit edildiğini aktaran Ateş'in değerlendirmeleri şöyle;

"Her şeyden önce seri toplantılar yapıldı, Bankalar Birliği olarak. Bu çerçevede sayın bakan, BDDK ve Merkez Bankası ile görüşüldü. Türkiye Cumhuriyeti en yetkili ağızdan, Sayın Cumhurbaşkanı ile serbest piyasa ekonomi ve kambiyo rejimine tam tamına bağlı olduğunu söylemiş oldu. Çok karmaşık bir ürün değil. Bu serbest bir opsiyon sunmak, bir avantaj vermek. Kime? Tasarruf mevduatı sahiplerine. Düşüncem 3-6-12 aylar gibi vadelerde vatandaş parasını belli bir faizden, ister kamu ister özel hangi bankaya yatırırsa yatırsın vade sonunda arada bir fark olursa, ana para artı faizin üzerinde bir kur artışı olursa bu Hazine tarafından karşılanıyor." dedi.

"Sistem kredi faizlerine mutlaka yansıyacak"

Hazine'nin dövize endeksli mevduatlar dolayısıyla yaratılan yükü kaldırabileceğini savunan Ateş şöyle devam etti:

"Hanehalklarının borçluluğu göreceli olarak azdır. Bütçe açığı da iyi götürüldü. Hal böyle olunca da yönetilebilir bir durum görünüyor. Bugünkü makro göstergeler itibarıyla bu karşılanabilir durumda.Sistem kredi faizlerine de muhakkak bir şekilde yansıyacak. Hazine dövize endeksli TL mevduatın yükünü kaldırabilir. Yastık altında hepimiz biliyoruz, milyarlarca dolar altın duruyor. Kimisi getirisine filan bakmadan kasasına koymaya çalışıyor. En emniyetli paranın duracağı yer bankadır."

"Sistemde sıcak para ve spekülatör yok"

Piyasalardaki dalgalanmaları da değerlendien Ateş: "Sıcak para spekülatör yok sistemde. Böyle bir hareket görmedik piyasada. Tasarruf mevduatı sahiplerinin sakinleşmesi onları rahatlatacaktır" şeklinde konuştu. Mevduat sakinlerinin ardından kurumların da piyasanın ateşinin düşürülmesi konusunda önemli olduğunu vurgulayan Ateş, "Kurumların zorunlu ithalat ihtiyaçları var. Bir forward kur vererek, bir ay iki ay altı ay sonra ihtiyacın olacak dövizi bugünden alma. Bunu karşılayacak durum da var. 5 kez müdahale etti TCMB. Bu kararlarla oynaklık stabilize olacak." dedi.