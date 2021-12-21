Osmangazi'den memurları sevindiren imza
Osmangazi Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında memur ve sözleşmeli memurları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesi imzalandı. 2022-2023 yıllarını kapsayacak sözleşme ile sosyal denge tazminatının oranı yüzde 120'ye çıkarıldı.
Türkiye'de personeline en yüksek asgari ücreti veren belediye olan Osmangazi
Belediyesi, Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile imzaladığı
Sosyal Denge Sözleşmesi sayesinde belediyedeki 553 memur ve sözleşmeli memurlara
ekonomik açıdan önemli kazanımlar sundu. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak sözleşme
ile sosyal denge tazminatının oranı yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarıldı. Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her zaman çalışanın yanında olduklarını ve
personele Türkiye'ye örnek teşkil edecek ekonomik kazanımlar sağladıklarını
belirterek, imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile bu konudaki hassasiyeti bir
kez daha göstermiş olduklarını söyledi.
Osmangazi Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasındaki Sosyal Denge Sözleşmesi, Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından
imzalandı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Dündar, "Bu kurumda hep
birlikte çalışıyoruz. Alın teri döküp, ekmeğimizi kazanıyoruz. Vermiş olduğumuz
hizmet ve emek çok önemli. Toprağın hem altının hem de üstünün zengin olduğu
evliyalar şehri Bursa'nın tarihi ilçesi Osmangazi'de hizmet vermenin ayrı bir
hazzı ve onuru var. Bereketi de var. Bizler bu düşünce ile işimizin hakkını
veriyorken, çalışan arkadaşlarımızın da haklarına sahip çıkıyoruz. Bu düşünceler
ile kazanılan parayı harcarken bereketini yaşayacağımıza ve de ailemize huzur
vereceğine inanıyoruz. Ben şahsen böyle düşünüyorum" dedi.
"Personelimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz"
Osmangazi Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Dündar,
"20 sene öncesiyle günümüzü kıyasladığımızda çok farklı noktadayız. Basamakları
çıkıp zirveye ulaştığımızda indiğimiz bir basamak bile bizleri negatif etkileyebilir.
Ancak fotoğrafın bütününe bakmamız gerekiyor. Son dönemde faiz, enflasyon ve
kurda dalgalanmalar yaşandı. Devletimiz asgari ücrete yaptığı zam ile vatandaşını
enflasyona karşı ezdirmedi. Bugün imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi de böyle
bir düşüncenin sonucu olarak ortaya çıktı. Hedefimiz personelimizin aldığı maaş
ile geçimini iyi bir şekilde temin edebilmesi. Bugün imzaladığımız sözleşme
ile sosyal denge tazminatı en üst seviyeden veriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum.
Allah hak etmeyi ve güle güle harcamayı nasip etsin" diye konuştu.
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da yaptığı konuşmada bu sözleşmenin Türkiye
çapında bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, "Bugün Bem-Bir-Sen'in 6. dönem
toplu sözleşmesinde elde ettiği en önemli kazanımlardan olan sosyal denge tazminatının
tavan tutarı, yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmıştır. Bu Türkiye çapında büyük
bir kazanımdır. Bu kazanım, Mustafa Dündar Başkanımızın takdiri ile olmuştur.
Bu takdir, Mustafa Başkanımızın kendini sizlerin yerine koyarak, personelin
ekonomisine biraz daha fayda sağlamak için yaptığı çalışma ve gayrettir. Bu
sözleşmenin gereğini yerine getirerek daha fazla çalışmak ve vatandaşlarımıza
en iyi hizmeti sunmamız gerekir. Ekonomik açıdan geçirdiğimiz bu zor zamanlarda
Osmangazi Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlar ve hizmetler takdire şayandır.
Geçmiş yıllarda bir proje için temel atılır ancak mali yetersizliklerden dolayı
inşaat tamamlanamaz ve temeller çürürdü. Şimdi temeller atılıyor, kısa süre
içerisinde hizmete açılıyor. Allah vatandaşa hizmet için çalışan devlet adamlarımızın
yardımcısı olsun. Kendini personelinin yerine koyarak onların çorbasına bir
dirhem daha katkıda bulunabilmenin derdine düşen Mustafa Dündar Başkanımıza,
tüm Osmangazi personeli ve sendikamız adına teşekkürlerimiz sunuyorum" dedi.
Konuşmaların ardından sosyal denge sözleşmesi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız