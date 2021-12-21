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Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski yüzbaşı ve üsteğmen yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, meslekten ihraç edilmiş eski yüzbaşı ve üsteğmen sınırda yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 14:30
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski yüzbaşı ve üsteğmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi ihraç yüzbaşı E.A ile üsteğmen H.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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