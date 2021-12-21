ATO Başkanınından üyelerine çağrı: Fiyatları revize edelim
ATO Başkanı Baran: "ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı revize edelim"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 14:38
ATO Başkanı Baran: "ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı revize edelim"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız