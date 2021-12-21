Memurlar dikkat! Görev tanımınız dışındaki işleri yapmayın

Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli karar idare mahkemesinden geldi. Memurlara görev tanımı dışında iş vermek idare mahkemesinden döndü. Memura görev tanımı dışında verilen işleri yerine getirmediği için verilen disiplin cezası makkemece iptal edildi.

TEKNİKER MEMURA GİH GÖREVİ VERİLDİ



Tekniker olarak görev yapmakta iken, genel idari hizmetler sınıfının görev tanımı içinde kalan işlerle görevlendirilmiş ve bu görevlerin ifası sırasında verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kusurlu davranmak fiilini işlediğinden bahisle hakkında soruşturma başlatılmış, akabinde ise kınama cezası ile tecziyesine karar verilmiştir.



İDARE MAHKEMESİ İPTAL ETTİ

Usul yasa ve hakkaniyete aykırı tesis edilen kınama cezasına karşı iptal davası açılmış ve Ankara 6. İdare Mahkemesinin 28.10.2021 tarih, 2020/1768 E. ve 2021/1821 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

GÖREV TANIMINA UYGUN DEĞİL



Mahkeme gerekçesini; "davacının teknik hizmetler sınıfında tekniker olarak görev yaptığı, davacıya isnat edilen eylemin yukarıda bahsi geçen evrakın teslim edilme işi olduğu, evrak teslim etme işinin yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri kapsamında kaldığı, dolayısıyla 657 sayılı Kanunun 36. Maddesinde yer alan Genel İdari Hizmetler sınıfındaki memurların yerine getirmesi gerektiği, ancak davacının Teknik Hizmetler sınıfında tekniker olarak görev yaptığı anlaşılmıştır." şeklinde belirtmiş ve bulunduğu sınıfın görevi dışında kalan bir işi geciktirdiğinden bahisle davacının kınama cezası ile tecziyesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.

İşte o karar;