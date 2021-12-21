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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Kaynak : TRT
Eklenme : 21 Aralık 2021 15:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Bilim kültür alanında; Teoman Duralı hocamızı 2 hafta önce ebediyete uğurladık. Hocamız yerli ve milli duruşuyla ilim, irfan sahibi, son dönemin yetiştirdiği en önemli fikir adamlarından biriydi. Hocamızı Zonguldak Filyos bölgesinde şuan gerçekleştirdiğimiz kavşak-tünel düzenlemesinin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyşle yaşatacağız.

Müzik alanında; İdil Biret yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle müzik sektörünü taçlandırmıştur.

Görsel sanatlar; Alev Ebuzziya

Sinema alanında Cüneyt Arkın'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Türk sinemasının bugünlere ulaşmasında çok büyük katkıları vardır.

Kaligrafi alanında Ethem Çalışkan'ı da tebrik ediyorum.

Edebiyat; Gürbüz Azak

Sahaflık; İbrahim Manav

Vefa Ödülümüzü fikir dünyasını en çok etkileyen isimlerden biri olan Kemal Tahir'e veriyoruz. Birçok aydınımıza ilham kaynağı olmuştur.

Kültür ve sanatta ne kadar güçlüyseniz çevrenizi de o kadar yönlendirebilir yönetebilirseniz. Günümüzde de küresel sistemi yönetenlerin kültür araçları açık bir gerçektir. Yumuşak güç diye tarif ettiğimiz bu araçlar zaman zaman operasyon vasıtalarına dönüşmektedir.

Bilgisayar bir insanın hayatında edinemeyeceği kadar bilgiyle çalışabilir. Halbuki insan zihninin bilinen ölçülerle ifade edilemeyecek kadar büyüktür. Bunun için de teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin insanın sanat üzerinden ifade ettiği nezaketi, rikkati aşamayacağına inanıyoruz. Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz. Bundan sonra artık kültür sanat alanlarına yoğunlaşmamız lazım ve yoğunlaşıyoruz. 2053 vizyonunun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür sanat olacaktır.

Türk dizilerimiz 150'ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden konumdayız.

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