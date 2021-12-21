FETÖ itirafçısı, örgütteki dolandırıcılığı ifşa etti

15 Temmuz darbe girişiminden sonra memuriyetten ihraç edilen Ferhat Aslan, 21 Ocakta FETÖ'den gözaltına alındı.

Emniyette 118 sayfa ifade veren Aslan, itirafçı olmak istediğini söyledi.

FETÖ itirafçısı, örgüt üyelerinin bazı sorunları çözme vaadiyle birbirlerini dolandırdıklarını anlattı. Sahte pasaport, kimlik, pasaport tahditlerini kaldırma ve cezaevlerindeki örgüt üyelerini tahliye ettirme en sık başvurulan yöntemler arasında yer alıyor.

Tahliye için 150 bin dolar

Aslan, bu vaatlerle yüklü miktarda paralar alındığını belirterek, "H.B.Y'nin tahliyesi için 150 bin dolar istediklerini, paranın 20 bin dolarının peşin alınacağını söyledi. Bu durumu Murat Verbay'a söylediğimde bana parayı kadın bir şahsın getirip teslim edeceğini söyledi. Yenibosna'da kısa süreli buluştuğumuz kadın, bir poşet içerisinde bana 60 bin dolar verdi ve yanımdan ayrıldı. Paranın 20 bin dolarını bana bildirilen ve bilgi sahibi olmadığım şahsa verdim. Yaklaşık 1,5 ay kadar sonra H.B.Y'nin tahliye olacağını söylediler. Ancak ilerleyen dönemde şahıs tahliye olmadı." dedi.

Pasaport tahdidini kaldırmak için de benzer yöntem

Benzer bir yöntem pasaport tahdidini kaldırmak için de kullanıldı. Aslan, ismi Orhan olan FETÖ üyesinin işlem için 3 bin dolar aldığını belirtti.

Aslan, "Afrika'da bulunan 3 kişilik bir ailenin bilgilerini gönderdi, ben de bu bilgileri Orhan'a attım. Bu iş için Orhan isimli şahsa, paranın yarısı olan 3 bin dolar verdim. Ancak ilerleyen zaman içinde de bu işi yapamadılar ve verdiğim 3 bin doları da geri alamadım." ifadelerini kullandı.

FETÖ itirafçısı, dolandırıcılığa birden fazla kez aracılık ettiğini de anlattı. Üstelik aynı olay üzerine... Aslan, "Orhan da bana bu işi 2 bin euro karşılığında halledebileceklerini söyledi, ben de parayı kendisine verdim. Ancak pasaportun şerhini kaldıramadı." dedi.