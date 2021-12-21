AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon avro destek

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 560 milyon avroluk fon, Haziran 2021'de açıklanan ve AB'nin Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için yapacağı 3 milyar avroluk yardım kapsamında sağlanacak.

Fonun 530 milyon avroluk kısmı eğitim için kullanılacak. Bu çerçevede Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) desteklenecek. Proje kapsamında öğretmenlerin ücretleri, ulaşım giderleri, eğitim malzemeleri, ek dersler, Türkçe eğitimi, öğretmenlerin eğitimi, rehberlik programları, erken çocuk eğitimi gibi başlıklarda destek verilecek.

Ayrıca yaklaşık 700 bin sığınmacı çocuğun okula erişimi amacıyla nakit desteği sağlanacak. Bunların dışında gençler için burslar ve ilgili destek hizmetleriyle öğrencilerin yüksek öğretime erişimine yardım yapılacak.

560 milyon avroluk fonun 30 milyon avrosu ise göç yönetimi ve sınırların korunması kapsamında, kabul ve barınma merkezlerinin idaresinin geliştirilmesi, düzensiz göçmenlerin transferleri, hizmetlere erişim ve uygun koşullarda barınma sağlanması gibi konulara ayrılacak.

Göç konusunda kaynak ve varış ülkeleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi için 2021-2025 yıllarını kapsayan Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın yürütülmesine yönelik Göç İdaresi Başkanlığının çabaları desteklenecek.

AB Komisyonunun açıklamasında, Türkiye'nin 4 milyon civarında sığınmacıya ev sahipliği yaptığı, bunların 3,6 milyonunun Suriyelilerden oluştuğu, Türkiye'nin sığınmacıları desteklemek ve bu kişilere ev sahipliği yapmak üzere takdire şayan çabalar yürüttüğü ifade edildi.

Türkiye ile AB arasındaki 2016 tarihli ortak bildiriyle Türkiye'deki Suriyeliler için AB'nin toplam 6 milyar avro fon sağlamasının kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, 6 milyar avroluk fonun tamamının sözleşmeye bağlandığı, 4,35 milyar avroluk kısmının ödemeler için kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Haziran 2021'de 3 milyar ilave fon açıklandığı, bunun 2021-2023 dönemini kapsayacağı belirtildi.