Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, kar yağışının cuma gününden itibaren yurdu terk edeceğini bildirdi. Yavuz, AA muhabirine, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.