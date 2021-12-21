Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

6. dönem yılı toplu sözleşmelerinde, toplu sözleşme ikramiyesi tutarının 2022 yılı başında 400 TL'ye yükseltilmesi kararı alınmıştı. Ancak 400 TL sadece hizmet kolunda en az yüzde 1 üyeye sahip sendikalara üye olan kamu personeline verilebilecekti. Yüzde 1 üyesi olmayan sendikalara üye kamu personeli ise bu ödemeyi alamayacaktı.

Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikasının, bu şartın iptali için Danıştay nezdinde açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 12. Dairesi "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklindeki ibarenin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verdi.

Danıştay kararı şu şekilde: