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2 ilde eğitime kar engeli

Bitlis ve Ağrı'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Aralık 2021 16:42
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2 ilde eğitime kar engeli

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Ağrı

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

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