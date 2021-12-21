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2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Markaların liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı.

Kaynak : NTV
Eklenme : 21 Aralık 2021 16:16
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2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Aralık ayında bazı otomobil modellerinde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı.

Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye aldı.

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri şöyle:

VOLKSWAGEN: Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression- 387.600 TL/ Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life- 403.300 TL / Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression- 423.900 TL

SEAT: Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style- 354.000 TL / 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style- 419.000 TL / Yeni LEON 1.0 TSI 110 HP Style- 459.000 TL / ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style- 459.000 TL

SKODA: Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite- 469.900 TL / 1.0 TSI 110 PS DSG Elite- 486.900 TL

CİTROEN: C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel- 336.000 TL / 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold- 437.000 TL / 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine- 460.000 TL

DACİA: Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg- 444.900 TL / SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg- 428.000 TL / Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg- 465.900 TL

FIAT: EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli- 254.900 TL/ 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel- 340.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel- 403.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli- 381.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel- 427.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli- 405.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel- 451.900 TL

HONDA: Yeni City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance- 411.800 TL/ City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive- 430.600 TL

HYUNDAİ: i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel- 372.600 TL/ 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT- 387.150 TL/ 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT- 401.550 TL/ 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT- 419.850 TL

KİA: PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin- 332.900 TL/ Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live- 337.900 TL/ Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool- 345.900 TL / Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS- 461.900 TL

MITSUBISHI: Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT- 345.000 TL/ Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK- 355.500 TL

OPEL: Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP- 395.900 TL/ 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE- 405.900 TL/ 1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION- 445.900 TL/ 1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION- 482.900 TL

KAPAT [X]

PEUGEOT: Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5- 369.500 TL/ Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8- 460.500 TL

RENAULT: Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg- 361.000 TL/ Joy 1.0 TCe ECO 100bg- 404.000 TL/ Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg- 421.900 TL/ Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg- 430.900 TL/ Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg- 465.900 TL

SUZUKİ: SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS- 486.000 TL

TOYOTA: Yeni Corolla 1.5 Vision- 350.550 TL/ COROLLA 1.5 Vision Multidrive S- 365.500 TL/ COROLLA 1.5 Dream- 383.900 TL/ COROLLA 1.5 Dream Multidrive S- 395.100 TL/ COROLLA 1.5 Flame- 406.650 TL/ COROLLA 1.5 Flame Multidrive S- 421.600 TL/ COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S- 444.450 TL/ COROLLA 1.5 Passion X-Pack Multidrive S- 495.450 TL

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