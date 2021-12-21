Erdoğan'ın danışmanı Ertem yeni sistemi Reuters'a anlattı

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası mevduatının getirisinin döviz kurlarındaki yükselişe endeksleneceğini duyurması ve ardından kurlarda dikkate değer bir düşüş yaşanmasıyla ilgili bir analiz haber hazırladı.

Haberde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem'in de görüşleri yer aldı. Bu son adımların bireysel yatırımcıların dolar talebi ihtiyacını ortadan kaldırdığını söyleyen Ertem bunun Türk ekonomisi için 'çok önemli bir paradigma değişikliği' olduğunun altını çizdi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak da önlemlere, döviz kurunun 'sorun teşkil edecek seviyeleri' görmesi sonrası karar verildiğini belirtip "Müdahale edilmesi gerekiyordu. Sürdürülebilir bir durum değildi" dedi.

