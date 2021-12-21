Altın fiyatlarında yön ne olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide verdiği müjdelerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket görüldü.

Dün 1000 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatları düştü. Gün içinde 650 liranın altını gördü.

"Vatandaşlar geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirebilir"

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, "Fiyatlar gerilemeye devam edecek. Bu gerileme devam ettikçe de döviz borcu olanın, altın borcu olanın, düğün yapacak olan vatandaşlarımızın bu geri çekilmeleri bir fırsat olarak değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamalarında yastık altında 280 milyar dolar değerinde altın bulunduğuna dikkat çekti. Finansal sisteme dahil edilmesi için yeni araçlar kazandırılacağını belirtti.

Yastık altı altın 280 milyar dolar

Memiş bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

"Altın bir şekilde duruyor, Türkiye ekonomisine bir katkısı yok. Kamu bankasına bıraktığın zaman en azından hem fiziki olarak geri alma garantin oluyor hem de devlet bunu çalıştırıyor. 1 yıl sonra fiziki olarak altınlarınızı alabiliyorsunuz bu da güzel bir şey."

Uzmanlar fiziki altınların teminat olarak gösterileceği proje önerileriyle, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırabileceğini belirtiyor.