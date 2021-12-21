'Faiz-enflasyon-döviz girdabından daha güçlü çıkacağız'

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı finansal pakete yönelik kararların ardından döviz kurlarında başlayan düşüşü değerlendirdi.

Döviz kurunda yaşanan düşüşün, öncesindeki yükselişin suni olduğunu, yapısal bir nedenden kaynaklanmadığını çok açık bir şekilde gösterdiğini ifade eden Turan, "Elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü bir biçimde çıkarak sorunları hep birlikte aşacağız." değerlendirmesini yaptı.

Turan, 21 Aralık'ın en uzun gece olduğunu anımsatarak "Gördük ki doların düşmesine üzülenler için de 'Doların düşmesi için faizin artırılması gerekir.' diyenler için de daha uzun bir gece oldu. 'Bu bir alım fırsatıdır.' diyen zavallıları, TL'nin değer kazanmasına sevinemeyenleri, ekranlarda boğazı düğümlenenleri, yüzü düşenleri ibretle izledik." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında döviz kurunun düşmesine ilişkin herhangi olumlu bir açıklaması olmadığına dikkati çeken Turan, "Tam tersine dövize endeksli Türk lirası mevduat düzenlemesini de 'organize bir kötülük' olarak nitelendirdi. Anlaşılan o ki döviz kurundaki düşüş Kılıçdaroğlu'na konuşma metnini revize ettirdi. 'Yatırımlar yapılmasın.' diye Türkiye'yi büyükelçilere şikayet eden, dolar kurunu bahane ederek soluğu TÜSİAD'ın yanında alan Kılıçdaroğlu, bu defa soluğu nerede alacak, bizi kime şikayet edecek merak ediyoruz. Bunun ötesinde her fırsatta evinin mutfağından felaket tellallığı yapan Kılıçdaroğlu, fırsat bulamamış olacak ki dövizdeki düşüşü değerlendiremedi." yorumunu yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, herkesin Türk lirasının değer kazanmasından, ihracatın, üretimin artmasından memnuniyet duyması gerektiğini vurgulayarak "'Dolar arttı ağla, düştü ağla.' sağlıklı bir siyasi akıl değil." ifadelerine yer verdi.