İstanbul'da kısa süreli kar yağışı görüldü

Yağış, aralıklarla, Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Fatih, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz taraflarında gözlendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da, bazı kesimlerde sulu kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı her zamanki gibi en çok çocukları sevindirirken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü aldı.