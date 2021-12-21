FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Bursa merkezli 4 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 18:33
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bursa, Ankara, Kırklareli ve Kayseri'de, 21 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 20'si yakalandı.
Yurt dışında bulunduğu öğrenilen bir firari zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız