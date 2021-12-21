CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP'nin "tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe yaşanan sorunların tespit edilmesi", İYİ Parti'nin "kadına şiddetin engellenmesi ve bu konuda TBMM'nin daha aktif rol üstlenmesi", HDP'nin "cezaevlerinde yaşanan hasta mahpus ölümlerinin artması sonucu ortaya çıkan yaşam hakkı ihlallerinin araştırılması" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, söz konusu öneriler kabul edilmedi.

Bu arada CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Buna göre, Türkiye ile Japonya Arasında Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurul, bugün uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan iki kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurulda, grup önerisinin kabul edilmesinin ardından elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.