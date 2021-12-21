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Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 19:34
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Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen turuncu-lacivertli ekip, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Son 10 maçında 26 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında Trabzonspor'a konuk olurken, GZT Giresunspor ise evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

- Ömer Ali Şahiner cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Ali Şahiner, Giresunspor maçında da sarı kart görüp cezalı duruma düştü.

Ömer Ali, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

- Junior Caiçara Başakşehir'deki ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Giresunspor'a attı.

2016-2017 sezonu devre arasında Başakşehir'e transfer olan Caiçara, takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

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