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Kayseri Şehir Hastanesi, her branşta hizmet veriyor

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021 yılında 1 milyon 785 bin 59 hastaya poliklinik hizmeti verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 21:42
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Kayseri Şehir Hastanesi, her branşta hizmet veriyor

5 Mayıs 2018'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan bin 607 yatak kapasiteli Kayseri Şehir Hastanesi, bölgeye hitap etmeye devam ediyor. 466 bin 400 metrekare kapalı, 281 bin 500 metrekare açık alanıyla sağlık hizmeti veren hastanede, 2021 yılı içerisinde 1 milyon 785 bin 59 hastaya poliklinik hizmeti verildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Önder Kurku, hastanenin açıldığı günden bu yana her branşta bilim ve teknolojinin ışığında hizmet sunduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda covid-19 pandemi sürecinde pandemiye yönelik etkin ve adından söz ettirecek şekilde hizmet vermektedir. Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi olarak pandemi süresinde pandemi dışı hastaların mağdur edilmemesi ve gerekli hizmeti almaları hedeflenmektedir. 2021 yılı içerisinde vermiş olduğumuz pandemi ve pandemi dışı alanlardaki hizmetlerimizden bahsetmek gerekirse, 2021 yılı içerisinde acil servis hizmeti olarak hem pandemi hem de pandemi dışı alanda şehrimizin bulunduğu tüm bölgeye hitap edecek şekilde hizmet verilmektedir.

Hastanemizde tıbbi cihaz, ekipman ve donanımlar açısından hiçbir eksikliğinin bulunmamasıyla birlikte, en yüksek sayıda hasta başvurusunun olduğu dönemlerde bile tüm sağlık hizmetleri karşılanmıştır. 2021 yılı içerisinde pandemi polikliniklerinde 209 bin 623 hastaya hizmet verilmiştir. Yine pandemi servislerinde 44 bin 838 hasta ve pandemi yoğun bakım üniterinde ise 5 bin 631 hasta yatarak tedavi hizmeti almıştır. Pandemi dışı alanlarda ise kapasitemizin elverdiği en yüksek oranda hizmetlerimiz verilmeye çalışılmıştır. Pandemi dışı polikliniklerde 1 milyon 785 bin 59 hastaya poliklinik hizmeti verilmiştir. Pandemi dışı yataklı servislerimizde 33 bin 583 hastaya, pandemi dışı yoğun bakım ünitelerinde ise bin 775 hastaya yataklı tedavi hizmeti verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kurku, "Aynı zamanda ameliyathanelerde pandemiye ayrılmış özel ameliyathane salonlarının yanında diğer operasyonlara da mümkün olduğunca devam edilmiştir. Tüm bu hizmetler verilirken hastane yönetimi adına uygulaması çok zor olan geçici yatak kapasitesi artırımı başarı ile sağlanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde toplam 400 geçici yatak artırımı yapılmıştır. Bu hizmetler verilirken gerek hekimlerimiz ve gerekse diğer sağlık personelimiz hem pandemide hem de pandemi dışı alanlarda hizmet vermişlerdir.

Günümüzde geldiğimiz noktada tüm sağlık çalışanlarımız, uzun süren pandeminin oluşturduğu, fiziksel ve ruhsal yorgunluğa rağmen, büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapmaya devam etmektedirler. 2021 yılında tüm imkanlarını seferber ederek, hizmet vermeye çalışan bir kurum olarak; 2022 yılının halkımız ve tüm insanlık için pandemiden uzak sağlıklı bir yıl olmasını dileriz. Bu sağlık hizmetlerinin sunumunda fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize en içten duygularımızla şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.

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