Askerlik borçlanmasını yılbaşından önce yapmanın katkısı 5 bin 400 lira

Kanunda belirtilen hizmet borçlanması şartlarını sağlayan SGK'lılar hizmet borçlanması yaparak hem daha erken yaşta emekli olabilmekte hem de borçlandıkları süre kadar daha az çalışarak eksik hizmetlerini tamamlayabilmektedirler.

Örneğin sigortalılık tescil tarihinden önce yapılmış askerlik borçlanması; ilk işe giriş tarihini borçlanılan süre kadar geri çekilebilmekte, sigortalıya hizmet kazandırmakta ve kademeli emeklilik sisteminde bir önceki basamaktan (bir yaş daha önce) daha erken emekli olmasını sağlamaktadır.

Bu hususlara ilişkin olarak detaylı açıklamayı SGK Hizmet Borçlanması Yapılabilecek Süreler ve Tutarları yazımızda yapmıştık. Bu yazımızda ise neden 2021 yılı bitmeden hizmet borçlanması yapılması gerektiğini açıklayacağız.

2021 yılında 1 yıllık hizmet borçlanması yapan işçi 2022 yılına göre ne kadar kazançlı olacaktır?

2021 yılı içerisinde 1 yıllık askerlik süresi borçlanması yapan bir sigortalı 13.737,60 TL ödemekte idi. 2022 yılı brüt asgari ücretin 5.004,00 TL olması nedeniyle 1 yıllık askerlik süresi borçlanması halinde ödenecek tutar ise 19.215,36 TL olacaktır. Yani hizmet borçlanma maliyeti 2021 yılına kıyasla 2022 yılında yaklaşık olarak %40 artacaktır. Her ne kadar asgari ücret gelir ve damga vergilerinden istisna olsa da 1 Ocak 2022 itibarıyla borçlanma bedelinde hatırı sayılır bir artış meydana gelecektir. Bu nedenle gelecek yıllarda borçlanma yapmayı planlayan sigortalıların 2021 yılının son günlerinde hizmet borçlanması yapmaları bir nevi yatırım niteliği taşıyacağı değerlendirilebilir.

Buna göre 2021 yılı bitmeden askerlik süresi için 1 yıllık hizmet borçlanması yapan işçi asgari ücret üzerinden borçlanırsa (19.215,36 - 13.737,60 TL =) 5.477,76 TL kar edecektir. Borçlanılabilecek tutar asgari ücretten daha yüksek tutarlar üzerinden yapılması durumunda ise söz konusu kar miktarı daha da artacaktır.

Sonuç olarak;

2022 yılında askerlik nedeniyle veya diğer nedenlerle hizmet borçlanması yapmayı düşünüyorsanız. 2021 yılı sonlanmadan yapmanız durumunda yaklaşık %40 oranında daha düşük ödeme yaparak borçlanabilirsiniz.

